Assemblea annuale del Notariato bergamasco | parziale rinnovo del Consiglio

Venerdì 6 marzo si è svolta a Bergamo l’assemblea annuale del Notariato bergamasco, durante la quale è stato effettuato un parziale rinnovo del Consiglio. I rappresentanti del settore si sono riuniti per discutere delle attività svolte e per eleggere alcuni membri del consiglio direttivo. L’incontro ha visto la partecipazione di notai e professionisti del settore.

Rieletti in Consiglio Notarile distrettuale i notai Fabrizio Pavoni, Corrado De Rosa, Andrea Mazzoleni, Marco Tucci fino al 2029. Bergamo. L’Assemblea annuale del Notariato bergamasco, che si è svolta venerdì 6 marzo, ha proceduto al parziale rinnovo del Consiglio Notarile Distrettuale, confermando per un nuovo mandato i quattro consiglieri in scadenza: Fabrizio Pavoni,Corrado De Rosa, come segretario, Andrea Mazzoleni e Marco Tucci, che resteranno in carica fino al 2029. Nel distretto di Bergamo sono attualmente operativi 94 notai su 100 sedi disponibili, con sei sedi ancora vacanti assegnate alla provincia dal Ministero della Giustizia. Nel 2025 sono stati iscritti 9 notai di nuova nomina, il numero più alto degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

