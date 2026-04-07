Si avvicina l'assemblea di Monte dei Paschi di Siena, durante la quale verranno eletti i membri del nuovo consiglio d'amministrazione. La lista presentata dal consiglio sta facendo i conti con i voti raccolti in vista della riunione. L'appuntamento rappresenta un momento chiave per definire la composizione della governance della banca. La convocazione è prevista a breve, con i soci chiamati a esprimersi sulle candidature in lista.

Scatta il conto alla rovescia per l’assemblea di Monte dei Paschi di Siena che eleggerà il nuovo consiglio d’amministrazione. Ad una settimana dall’appuntamento, in programma a Siena il 15 aprile, si intensificano gli incontri con gli investitori da parte delle liste in campo per la nuova governance della banca. Da un lato c’è la lista del Cda con la candidatura di Nicola Maione a presidente e Fabrizio Palermo ad amministratore delegato; dall’altra quella di Plt Holding, la società di partecipazioni della famiglia Tortora, che indica Cesare Bisoni alla presidenza e Luigi Lovaglio come ceo. La terza lista è quella di minoranza delle Sgr e i fondi di Assogestioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mps verso l’assemblea: la lista del Cda fa i conti sui consensi

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