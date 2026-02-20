Bce Lagarde smentisce le voci sulla sua uscita anticipata

Christine Lagarde ha chiarito di non aver intenzione di lasciare prima del previsto la guida della Banca centrale europea. Le voci di un possibile addio anticipato erano circolate nelle ultime settimane, alimentate da alcuni segnali di stanchezza. La presidente ha ribadito il suo impegno nel portare avanti le strategie attuali e ha sottolineato che continuerà a lavorare fino alla fine del suo mandato. La sua posizione resta stabile, mentre si attendono le prossime decisioni sui tassi di interesse.

Dopo le indiscrezioni su un suo addio anticipato dalla presidenza della Bce, Christine Lagarde è intervenuta per smentire le ipotesi. «Dobbiamo consolidare e assicurarci che tutto ciò sia davvero solido e affidabile. Quindi il mio scenario di base è che ci vorrà fino alla fine del mio mandato », ha affermato in un'intervista al Wsj. Riguardo alle voci che possa prendere la guida del World Economic Forum, ha detto che questa è «una delle tante opzioni» che sta prendendo in considerazione ma una volta scaduto il suo mandato alla Banca centrale.