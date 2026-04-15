Bce Lagarde rinuncia alle dimissioni

Durante un'intervista rilasciata ai margini di un evento finanziario internazionale, la presidente della Banca centrale europea ha annunciato che non intende dimettersi nonostante le difficoltà legate alla crisi energetica. Ha precisato che, di fronte alle incertezze economiche, preferisce mantenere il suo ruolo piuttosto che lasciare la posizione. La sua decisione arriva in un momento di tensione sui mercati e di sfide per la politica monetaria europea.

La crisi energetica imbullona Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea. «Quando ci sono nubi all'orizzonte», ha detto ieri la banchiera centrale in un'intervista a Bloomberg ai margini dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, «il capitano non lascia la sua nave. Questo capitano non lascia la sua nave perché vede nubi». Il mandato di Lagarde è in scadenza alla fine di ottobre del 2027, ma ormai da tempo circola voce di un suo addio anticipato su invito del presidente francese Emmanuel Macron - anche lui ormai in scadenza - che avrebbe voluto poter determinare la scelta del prossimo numero uno di Francoforte. Discorsi che sembrano ormai lontani anni luce dopo lo scoppio della guerra in Iran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bce, Lagarde rinuncia alle dimissioni Bce, Lagarde smentisce le voci sulle dimissioni: “Resterò fino a fine mandato”(Adnkronos) – La presidente della Bce Christine Lagarde resterà alla guida dell'Eurotower fino al termine del suo mandato. Leggi anche: Lagarde, stipendio d'oro in barba alle regole Bce