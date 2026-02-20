Bce Lagarde smentisce le voci sulle dimissioni | Resterò fino a fine mandato

Christine Lagarde ha dichiarato di non aver intenzione di dimettersi prima della fine del suo incarico alla Banca centrale europea. La notizia circolava da settimane, alimentando speculazioni sulla sua permanenza. La presidente ha spiegato di essere concentrata sui compiti attuali e di voler portare avanti le politiche avviate. La sua decisione arriva in un momento di grande tensione economica nell’area euro, con sfide che richiedono stabilità alla guida dell’istituto. Lagarde ha confermato di rispettare il periodo previsto dal contratto.

(Adnkronos) – La presidente della Bce Christine Lagarde resterà alla guida dell'Eurotower fino al termine del suo mandato. A dirlo è la stessa Lagarde in un'intervista al Wall Street journal, smentendo le voci di dimissioni anticipate. "Quando ripenso a tutti questi anni, penso che abbiamo realizzato molto, che io abbia realizzato molto", afferma. "Dobbiamo consolidare

Lagarde smentisce l'addio anticipato: «Resterò alla Bce fino a fine mandato», la replica al Wall Street Journal. Dopo le indiscrezioni del Financial Times su un'uscita anticipata, la presidente della Bce ribadisce che resterà fino alla scadenza del mandato. «Il Wef? Solo un'ipotesi per il futuro»

BCE, Lagarde conferma di essere pronta a finire il mandato. (Teleborsa) - La Presidente della BCE Christine Lagarde conta di portare a termine il suo mandato. E' quanto di fatto confermato in una intervista al Wall Street Journal, senza smentire direttamente

Christine Lagarde al Wall Street Journal: "Il mio obiettivo è portare a termine il mandato alla Bce. Il Wef è "solo una delle tante opzioni" una volta terminato con la Bce

Christine Lagarde al Wall Street Journal: "Prevedo di restare alla Bce fino alla fine del mandato"