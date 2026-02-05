Bce mantiene tassi di interesse al 2% con consiglio di riforme per i governi | Lagarde sottolinea necessità di crescita

La Bce ha deciso di mantenere i tassi di interesse al 2%, ma chiede ai governi europei di mettere in campo riforme per favorire la crescita. Lagarde ha ribadito che senza cambiamenti strutturali, sarà difficile per i paesi uscire dalla stagnazione. Italia, Francia, Germania: tutti devono fare la loro parte, ha detto la presidente della Banca centrale, sottolineando che le riforme sono ormai imprescindibili.

L'Italia, la Francia, la Germania. tutti i paesi europei hanno ricevuto un messaggio uguale: devono riformare il proprio Paese per far crescere l'economia. Lo ha annunciato la Banca Centrale Europea (Bce) con una decisione che sorprende pochi, dato il clima di aspettativa di un cambiamento. Il tasso d'interesse è rimasto fermo al 2%, come nel giugno 2025, dopo due anni di riduzioni totali di due punti percentuali. L'unico modo per far crescere l'economia, secondo la presidente della Bce, Christine Lagarde, è che «i governi si mettano a lavorare sulle proprie riforme». Ecco, in sintesi, la missiva ufficiale: *"Rilancia la crescita.

