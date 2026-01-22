Bce | Non suggerire alcuna propensione a alzare o tagliare tassi

Il Consiglio direttivo della Bce ha dichiarato di non indicare alcuna propensione a modificare i tassi di interesse, mantenendo una posizione neutrale in un contesto di incertezza economica e geopolitica. La decisione mira a preservare la flessibilità, senza suggerire orientamenti restrittivi o espansivi, in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte globale e finanziario.

Roma, 22 gen. (askanews) – Nel quadro di incertezza che resta più elevata del consueto – e questo era ben prima dell’ultimo braccio di ferro tra Stati Uniti e Unione europea sui dazi commerciali, che ora si spera orientato a rientrare – il Consiglio direttivo della Bce ha ritenuto di doversi tenere le mani libere sul futuro dei tassi di interesse, “senza dare l’impressione che la prossima mossa possa essere in una direzione o in un’altra, né suggerire alcun orientamento restrittivo o di allentamento”. Lo si legge nei verbali della riunione che si è svolta lo scorso 17 e 18 dicembre, pubblicati oggi, a oltre un mese di distanza, dall’istituzione monetaria.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Bce lascia i tassi invariatiLa Banca Centrale Europea ha confermato la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse, rispettando le aspettative di mercato.

