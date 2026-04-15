Nella sfida di ritorno dei quarti di finale, il Real Madrid cerca di recuperare il risultato di 2-1 subito nella partita di andata contro il Bayern Monaco. La squadra spagnola ha bisogno di vincere con almeno un gol di scarto per qualificarsi, mentre il Bayern può anche pareggiare o perdere con un solo gol di scarto. La partita si gioca in un clima di alta tensione e attesa.

Nella gara di ritorno dei quarti di finale gli spagnoli devono ribaltare la sconfitta per 2-1 del Bernabeu: persa la Liga, è rimasta solo l'Europa Partono con il peso della sconfitta al Bernabeu per 2-1 ma i Blancos non hanno più alternative: o ribaltano il verdetto della sfida di andata oppure dopo la Liga perdono anche la possibilità di andare avanti in Champions. Scopriamo pronostico e quote di Bayern Monaco-Real Madrid in programma mercoledì 15 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Il Bayern ha questo grande vantaggio del successo ottenuto al Bernabeu, dove Mbappé nel finale ha in parte riaperto la contesa che riprenderà proprio nella gara di ritorno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bayern-Real, per i Blancos è l'ultima occasione della stagione: il pronostico

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