Real-Bayern ai blancos è rimasta ' solo' la Champions | pronostico

Le partite di andata dei quarti di finale di Champions League sono iniziate con il Real Madrid che si concentra esclusivamente sulla competizione europea, dopo un recente risultato negativo contro il Maiorca. La sfida tra il Real e il Bayern Monaco si svolge in un contesto in cui i blancos hanno ormai concentrato tutte le loro energie sulla coppa dalle grandi orecchie. Tra le squadre coinvolte, si stanno disputando incontri decisivi per l’accesso alle semifinali.

Al via le sfide di andata dei quarti di finale: Arbeloa, dopo il crollo con il Maiorca, ha come obiettivo soltanto questa coppa Possiamo anche dire subito che ormai Real Madrid e Bayern si dedicheranno soltanto alla Champions League, ma per due motivi diversi: gli spagnoli sembrano ormai fuori dai giochi nella Liga mentre ai tedeschi manca solo la matematica certezza del titolo in Bundesliga. E allora scopriamo pronostico e quote di Real Madrid-Bayern Monaco in programma martedì 7 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Nell'ultimo turno della Liga il Real ha perso a Maiorca (2-1) nel corso del recupero e ha forse detto addio al campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real-Bayern, ai blancos è rimasta 'solo' la Champions: pronostico As: “Al Real Madrid resta solo la Champions, la stagione dei blancos sarà giudicata dalla sfida contro il Bayern”Il Real Madrid, perdendo col Maiorca 2-1 in campionato, è a -7 punti dalla vetta della Liga, occupata dal Barcellona. Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco: l’uragano bavarese contro la mistica BlancosReal Madrid-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche,... Argomenti più discussi: Anteprima Real Madrid - Bayern München, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Real-Bayern, probabili: Vinicius e Mbappe sfidano Kane al Bernanbeu; Real Madrid - Bayern; Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco quote andata quarti. Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco: l’uragano bavarese contro la mistica BlancosReal Madrid-Bayern Monaco è un quarto di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it Real Madrid-Bayern Monaco, sorride Kompany: recuperato un titolarissimohttps://tinyurl.com/b4yhrdj9 facebook Real-Bayern e Psg-Liverpool, quarti show: Champions League alla volata finale #champions x.com