Bayern-Real le pagelle | Luis Diaz decisivo 7 Guler due magie da 7

Da gazzetta.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Bayern e Real Madrid, Luis Diaz si è distinto con un voto di 7, dimostrando decisività. Guler ha incantato con due giocate da 7. Le prestazioni dei portieri sono state giudicate molto negative. Tra i giocatori tedeschi, Kane ha ricevuto apprezzamenti. Camavinga ha avuto una partita deludente, risultando tra i peggiori in campo.

Pessime le prestazioni dei due portieri. Nei tedeschi brilla anche Kane. Disastroso Camavinga, molto bene invece Valverde, Mendy e Militao.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bayern-Real, le pagelle: Luis Diaz decisivo, 7. Guler, due magie da 7

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