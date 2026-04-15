Bayern-Real le pagelle | Luis Diaz decisivo 7 Guler due magie da 7

Nel match tra Bayern e Real Madrid, Luis Diaz si è distinto con un voto di 7, dimostrando decisività. Guler ha incantato con due giocate da 7. Le prestazioni dei portieri sono state giudicate molto negative. Tra i giocatori tedeschi, Kane ha ricevuto apprezzamenti. Camavinga ha avuto una partita deludente, risultando tra i peggiori in campo.