Bayern-Real le pagelle | Luis Diaz decisivo 7 Guler due magie da 7
Nel match tra Bayern e Real Madrid, Luis Diaz si è distinto con un voto di 7, dimostrando decisività. Guler ha incantato con due giocate da 7. Le prestazioni dei portieri sono state giudicate molto negative. Tra i giocatori tedeschi, Kane ha ricevuto apprezzamenti. Camavinga ha avuto una partita deludente, risultando tra i peggiori in campo.
Pessime le prestazioni dei due portieri. Nei tedeschi brilla anche Kane. Disastroso Camavinga, molto bene invece Valverde, Mendy e Militao.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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