Bayern-Real che spettacolo! Social scatenati | Altro che Serie A questo sì che è calcio

Dopo la partita tra Bayern e Real Madrid all’Allianz Arena, i social sono esplosi di commenti e reazioni. I tifosi hanno commentato l’andamento della gara, confrontandola con altri campionati e sottolineando le emozioni vissute durante l’incontro. Molti hanno condiviso opinioni sulla qualità del calcio mostrato e sull’atmosfera creata dai supporter presenti allo stadio, creando un dibattito acceso online.

E adesso, con ancora negli occhi gli highlights di Bayern-Real, come faremo ad affrontare il weekend di Serie A? Se lo chiedono in tanti, sui social, commentando lo spettacolo dell'Allianz Arena: un 4-3 ricco di colpi di scena, dal primo all'ultimo minuto. Altro che gli striminziti 1-0 dei big match di Serie A. E c'è già chi - sui social - chiede di trasmettere in loop Bayern-Real per tutto il fine settimana al posto della 32ª giornata. I più moderati si limitano a dire che "la differenza tra queste partite di Champions e la Serie A è abissale, un’altra velocità ed una qualità di due mondi opposti", ma c'è chi invece...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bayern-Real, che spettacolo! Social scatenati: "Altro che Serie A, questo sì che è calcio" Bayern vs Real Madrid 2-1 goal highlights recreated #eafc #eafc26 #fc26 #fut #football #shorts Notizie correlate Napoli, Contini si sfoga sui social: «Che pagliacciata il calcio di oggi! Meglio che ci diamo al ballo» – FOTOMercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per... Il discorso di Ancelotti che cambiò le sorti di Borussia-Real Madrid: “Perdiamo troppi palloni”, altro che masturbatioEl Chiringuito ha pubblicato uno splendido retroscena legato alla finale di Champions tra Borussia Dortmund e Real Madrid disputata nel 2024: il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid: lo sport in tv del 15 aprile; Champions League: il Bayern vince 2-1 a Madrid col Real; Bayern-Real Madrid, errori di Neuer e Lunin nei quarti di Champions (e all'Allianz regna lo spettacolo); Come vedere Real Madrid-Bayern Monaco in streaming. Bayern Monaco-Real Madrid 4-3, gol e highlights: i tedeschi accedono in semifinaleLeggi su Sky Sport l'articolo Bayern Monaco-Real Madrid 4-3, gol e highlights: i tedeschi accedono in semifinale ... sport.sky.it Bayern Monaco-Real Madrid 4-3: video, gol e highlightsGol e spettacolo nel ritorno dei quarti di finale di Champions tra Bayern e Real Madrid. All'Allianz Arena termina 4-3 con i tedeschi che accedono in semifinale. Avvio super con il gol di Guler dopo 3 ... sport.sky.it Il momento che spezza davvero Bayern Monaco-Real Madrid arriva nel finale, quando la partita sembra avviata ai tempi supplementari In pochi minuti Camavinga colleziona due cartellini gialli e quindi la conseguente espulsione. Restano dubbi però per il co facebook CHAMPIONS I Bayern Monaco e Arsenal in semifinale, fuori Real Madrid e Sporting Lisbona. Gli spagnoli battuti 4-3 nel ritorno con i tedeschi. Agli inglesi basta uno 0-0 con i portoghesi LE FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com