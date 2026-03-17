Durante la finale di Champions tra Borussia e Real Madrid, un discorso di Ancelotti ha attirato l'attenzione. L'allenatore ha detto ai giocatori che stavano per perdere troppi palloni, un dettaglio che ha suscitato discussioni tra gli appassionati. El Chiringuito ha condiviso un retroscena che mette in luce le parole di Ancelotti nel momento cruciale della partita.

El Chiringuito ha pubblicato uno splendido retroscena legato alla finale di Champions tra Borussia Dortmund e Real Madrid disputata nel 2024: il match, vinto dai blancos per 2-0 grazie ai gol di Dani Carvajal e Vinícius Júnior, si è sbloccato solo al 73°, dopo un primo tempo di difficoltà per la squadra di Carlo Ancelotti. Il discorso all’intervallo, con i relativi accorgimenti tattici, fa ben capire l’abilità oratoria e strategica di Carletto. Siamo ben lontani dalla masturbati grillorum con cui i presunti analisti hanno ridotto il calcio a un evento simile a un frattale. Una chicca assoluta. Borussia-Real Madrid: ecco cosa si sono detti i blancos all’intervallo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il discorso di Ancelotti che cambiò le sorti di Borussia-Real Madrid: “Perdiamo troppi palloni”, altro che masturbatio

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