All’Allianz Arena si è vissuto un episodio intenso durante la partita tra Bayern Monaco e Real Madrid, con un errore arbitrale che ha influenzato l’andamento dell’incontro. Il match ha visto un sostanziale cambio di risultato nel finale, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione contestata ha suscitato reazioni immediate, rendendo il confronto uno dei più discussi della stagione.

L’Allianz Arena è stata teatro di un ribaltamento totale durante il match tra Bayern Monaco e Real Madrid, segnato da un errore arbitrale che ha cambiato il destino del confronto. Il centrocampista francese Camavinga è stato espulso dopo una gestione errata del cartellino da parte dell’arbitro Vincic, evento che ha innescato una reazione a catena portando al pareggio di Luis Diaz e al trionfo finale dei tedeschi per 4-3 grazie a una rete di Michael Olise allo scadere. L’errore di Vincic e l’espulsione di Camavinga. Il momento di svolta è arrivato nel finale di gara, quando la tensione sul campo si è trasformata in un caos regolamentare. Camavinga, già ammonito in precedenza, aveva commesso un fallo e, per rallentare la ripresa della punizione concessa ai padroni di casa, aveva trattenuto la sfera per alcuni metri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bayern-Real, caos all’Allianz: errore arbitrale e ribaltamento finale

Notizie correlate

Clamoroso errore di Neuer dopo 34 secondi in Bayern-Real Madrid: la papera che ha regalato il gol a GulerBayern Monaco-Real Madrid si apre con una clamorosa papera di Neuer dopo pochi secondi: Guler ne approfitta e segna il gol che rimette...

Leggi anche: Bayern Monaco vs Real Madrid, ritorno quarti di finale Champions League 2025/2026

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Champions League: il Bayern vince 2-1 a Madrid col Real; Real Madrid-Bayern e Sporting-Arsenal: dove vedere i quarti di Champions League in diretta tv; Segui Real Madrid-Bayern Monaco: pronostici, migliori scommesse e quote; La partita tra Real Madrid e Bayern Monaco si è trasformata in uno spettacolo caotico: la spiegazione.

Bayern-Real Madrid 4-3: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Bayern-Real Madrid di Mercoledì 15 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League ... calciomagazine.net

Champions, Arsenal-Sporting 0-0 e Bayern Monaco-Real Madrid 4-3: qualificati inglesi e tedeschi Conquistano la semifinale anche Atletico Madrid e Psg che ieri hanno superato nel ritorno dei quarti rispettivamente Barcellona e Liverpool. Segui le cronache t - facebook.com facebook

! I bavaresi si aggiudicano una partita spettacolare grazie ai grandissimi gol di Luis Diaz e Olise. Il Real Madrid passa gli ultimi minuti in dieci a causa dell’espulsione di Camavinga #CorrieredelloSport #BayernRe x.com