Bayern Monaco Real Madrid LIVE | cronaca sintesi e risultato della sfida di ritorno di Champions League

Nella partita di ritorno valida per la fase a eliminazione diretta della Champions League 20252026, si sono affrontate il Bayern Monaco e il Real Madrid. La sfida è stata trasmessa in diretta e ha visto entrambe le squadre scendere in campo con le formazioni ufficiali. Durante l'incontro sono stati registrati vari momenti salienti e il risultato finale è stato comunicato subito dopo la conclusione del match.

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