Stasera si affrontano al massimo livello di competizione il Bayern Monaco e il Real Madrid, con le formazioni ufficiali già confermate e pronte per il calcio d'inizio. Il Bayern punta a passare il turno, cercando di ottenere una vittoria che possa avvicinarlo alle semifinali di Champions League. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre determinate a dimostrare il proprio valore sul campo.

2026-04-15 19:50:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Bayern Monaco sta cercando di incassare un posto nelle semifinali di Champions League con un’altra vittoria sul Real Madrid stasera. I campioni di Germania hanno offerto una prestazione impressionante al Santiago Bernabeu la scorsa settimana, uscendo dalla Spagna con un vantaggio per 2-1 sui Blancos. Ma non si può mai escludere il club più vincente d’Europa, e il Real Madrid punirà la squadra di Vincent Kompany se non sarà in partita a Monaco. La vincente affronterà il Paris Saint-Germain nelle semifinali dopo la vittoria complessiva per 4-0 sul Liverpool, con in palio un posto per la finale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Bayern Monaco-Real Madrid: confermate le formazioni per lo scontro dei pesi massimi di Champions League

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