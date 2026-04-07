Real Madrid-Bayern Monaco Champions League 07-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Comparazione bonus over 1.5 a 8.00

Sabato di Pasqua con il match tra il Real Madrid e il Bayern Monaco nella Champions League, in programma alle 21:00, presenta le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici. Tra le quote, spicca quella dell’over 1.5 a 8.00. La partita si svolge in un momento in cui il Real Madrid ha subito una battuta d’arresto in Liga, con la sconfitta di Son Moix, a poche ore dalla vittoria del Barcellona al Metropolitano.

Sabato di Pasqua con la colomba avvelenata per il Real Madrid: la sensazione è che la Liga sia volata via con la sconfitta di Son Moix, che ha preceduto di poche ore la vittoria del Barcellona al Metropolitano. I blaugrana sono volati a +7, un vantaggio difficilissimo da colmare per una squadra che continua ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Real Madrid-Bayern Monaco (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tedeschi imbattuti al Bernabeu?Sabato di Pasqua con la colomba avvelenata per il Real Madrid: la sensazione è che la Liga sia volata via con la sconfitta di Son Moix, che ha...

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