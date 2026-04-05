Nella serata di sabato di Pasqua, il Real Madrid affronta il Bayern Monaco in una partita di Champions League prevista alle 21:00. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i tedeschi che non hanno mai perso al Bernabeu finora. La squadra spagnola arriva da una sconfitta in Liga, subito dopo la vittoria del Barcellona in trasferta, mentre il Bayern si presenta senza sconfitte nelle ultime uscite europee.

Sabato di Pasqua con la colomba avvelenata per il Real Madrid: la sensazione è che la Liga sia volata via con la sconfitta di Son Moix, che ha preceduto di poche ore la vittoria del Barcellona al Metropolitano. I blaugrana sono volati a +7, un vantaggio difficilissimo da colmare per una squadra che continua ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Bayern Monaco (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tedeschi imbattuti al Bernabeu?

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Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco: l’uragano bavarese contro la mistica BlancosReal Madrid-Bayern Monaco è un quarto di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

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