Il professor Matteo Bassetti ha pubblicato un messaggio su X in cui critica duramente l’ex presidente degli Stati Uniti, accusandolo di mostrare segni di

Matteo Bassetti affida a X un attacco frontale contro Donald Trump dove parla apertamente di “follia patologica” e di una pericolosità che, a suo dire, sarebbe ormai sotto gli occhi di tutti. Il commento si inserisce nel filone di interventi social a cui l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova ha abituato negli ultimi anni. Nel mirino, questa volta, non è finito solo il presidente americano, ma anche il suo “fidato” Robert F. Kennedy Jr., spesso associato a posizioni controverse in ambito sanitario. “Il mondo si sta accorgendo dei deliri”, scrive Bassetti, rivendicando come certe valutazioni siano state espresse “da più di un anno”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bassetti contro Trump: “Il mondo si sta accorgendo della sua follia patologica. Speriamo che qualche collega psichiatra riesca a mettergli un freno”

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