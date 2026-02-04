Il maltempo che si sta abbattendo su Napoli proseguirà fino al weekend con qualche pausa

Il maltempo continua a colpire Napoli. La città e tutta la Campania devono fare i conti con pioggia incessante e venti forti, che dureranno almeno fino al fine settimana, con qualche breve pausa. Gli esperti di 3Bmeteo spiegano che il passaggio di perturbazioni atlantiche sta frantumando il cielo e creando condizioni di tempo instabile. Le strade sono allagate e le scuole hanno già annunciato chiusure o lezioni in modalità online. La protezione civile invita i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

La Campania risente del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche, scrivono gli esperti di 3Bmeteo.com. Una di queste perturbazioni sta interessando la regione in queste ore, portando piogge diffuse, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Nella giornata di giovedì è attesa una breve tregua. Al mattino potranno persistere ancora piogge sparse, ma con il passare delle ore la situazione tenderà a migliorare, con tempo più asciutto e locali schiarite. Si tratterà però di una pausa temporanea; venerdì una nuova perturbazione interesserà la regione, portando nuove piogge e temporali, anche intensi sulle province.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli Maltempo Piogge diffuse, il maltempo non mollerà fino al weekend Da questa mattina la pioggia non smette di battere sulla regione. Neve e gelo: non è finita. Altro maltempo fino al weekend L’inverno continua a portare neve e freddo intenso, con previsioni di ulteriori maltempo fino al weekend. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Maltempo a Procida. Signora trascinata dall'acqua salva per miracolo. Ultime notizie su Napoli Maltempo Argomenti discussi: Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Meteo, allerta maltempo per venti di burrasca e mareggiate: ecco dove; Maltempo, sopralluogo del Presidente Meloni in Sicilia; Pioggia e vento mettono in ginocchio Roma: alberi caduti e auto distrutte. Un ferito all'Eur. Maltempo, il parcheggio della scuola si allaga e gli studenti scioperano. La preside: «Non siete lavoratori»CAMPOSAMPIERO - Torna l'incubo pioggia per gli studenti del Newton-Pertini a Camposampiero. Ieri mattina ha piovuto incessantemente senza creare particolari disagi a differenza della ... ilgazzettino.it Maltempo, Meloni: «A Niscemi non si ripeterà il '97, agiremo. I 100 milioni? È solo un primo stanziamento»A Niscemi, «a rendere complesso il quadro è l'impossibilità, finché la frana rimarrà attiva, di identificare con esattezza l'area su cui intervenire e stabilire di conseguenza le modalità di intervent ... ilmessaggero.it Napoli, la curva B al fianco delle regioni devastate dal maltempo. "Terre di vulcani, di sole e di mare: che il Sud Italia ritorni a brillare". LA FOTO - facebook.com facebook #Maltempo #Campania, sprofondano le strade: voragini a #Napoli e a Salerno x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.