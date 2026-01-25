Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-General Contractor Jesi in diretta Live

Alle ore 18, la Pielle Livorno torna in campo al PalaMacchia contro Jesi, dopo la sconfitta a Caserta. La partita, valida per la serie B di basket, sarà trasmessa in diretta, offrendo l’opportunità di seguire da vicino un match importante per entrambe le squadre. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati, con l’obiettivo di osservare da vicino le dinamiche della stagione in corso.

La Pielle Livorno questa sera alle 18 torna in scena al PalaMacchia, dopo aver subito a Caserta la terza sconfitta stagionale, per affrontare Jesi. Una partita importante per i biancoazzurri che cercano due punti per dimenticare il brutto ko e rimettersi immediatamente in corsa.La squadra.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-General Contractor Jesi in diretta. LiveLa Pielle Livorno questa sera alle 18 torna in scena al PalaMacchia, dopo aver subito a Caserta la terza sconfitta stagionale, per affrontare Jesi. Una partita importante per i biancoazzurri che ... livornotoday.it

Serie B - Verodol Pielle Livorno si rilancia contro Jesi dopo la caduta a CasertaLa VERODOL CBD PIELLE LIVORNO è chiamata a reagire dopo la sconfitta esterna maturata sul parquet del PalaPiccolo di Caserta, dove i biancoblù si sono arresi per ... pianetabasket.com

