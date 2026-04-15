Basket Serie B Rimadesio alla riscossa nella tana del Legnano Tarallo resta in dubbio

Nella Serie B di basket, la Rimadesio ha ottenuto una vittoria sul campo del Legnano, mentre il giocatore Tarallo resta in dubbio a causa di un infortunio. La stagione regolare sta per concludersi e si gioca fino all’ultimo turno infrasettimanale, che rappresenta la penultima giornata. Le partite si disputano concludendo un campionato che sta per arrivare al suo epilogo.

La stagione regolare dell’infinito campionato di Serie B Nazionale è agli sgoccioli. Ma si corre fino alla fine con l’ultimo turno infrasettimanale come terz’ultima giornata. Seconda trasferta di fila per la Rimadesio nel derby lombardo con la Sae-Scientifica Legnano. Si gioca stasera alle 20.30 alla Soevis Arena di Castellanza, campo stregato per i brianzoli su cui lo scorso anno persero due volte, contro Legnano e Saronno. C’è quindi da sfatare un tabù per i ragazzi di Quilici, con la salvezza in tasca ma reduci da tre ko di fila, l’ultimo dei quali sabato sera a Vicenza (75-70) dopo aver condotto per ampi tratti (+9 all’intervallo), ma irretiti dalla difesa a zona del secondo tempo dei padroni di casa che concedono solo 24 punti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Basket Serie B. Rimadesio alla riscossa nella tana del Legnano. Tarallo resta in dubbio Leggi anche: Basket Serie C. Galvi Lissone nella tana del Settimo Milanese Leggi anche: Nella tana dell’Omegna. La Rimadesio cerca il blitz