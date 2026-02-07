La Paffoni di Omegna si prepara a ricevere la Rimadesio al Pala Cipir. La squadra di Riccardo Eliantonio cerca di allungare la serie positiva casalinga, che dura ormai da più di tre mesi. L’ultima sconfitta in casa risale a novembre contro Treviglio. La partita si annuncia come un’occasione importante per la Paffoni di confermarsi imbattuta tra le mura amiche.

Al Pala Cipir la Paffoni è imbattuta da sei partite. L’ultima volta che la formazione del coach monzese Riccardo Eliantonio ha perso in casa risale addirittura a inizio novembre, oltre 90 giorni fa contro Treviglio. Se i piemontesi avessero avuto un rendimento solo discreto “on the road“ probabilmente sarebbero lì a giocarsi il primato con le big del torneo. Ma vincere in trasferta è durissima in un campionato del genere, equilibrato, livellato verso l’alto dove ogni fine settimana le sorprese non mancano. E coach Quilici, tra l’altro ex di turno avendo allenato una stagione in riva al lago Maggiore, si augura che la sorpresa questa volta arrivi da Gravellona Toce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nella tana dell’Omegna. La Rimadesio cerca il blitz

