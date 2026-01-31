Basket Serie C Galvi Lissone nella tana del Settimo Milanese

La Galvi Lissone torna in campo contro il Settimo Milanese, dopo aver conquistato una vittoria importante contro la capolista Cermenate. I ragazzi di Alessandro Galli vogliono continuare a fare punti e consolidare il loro momento positivo in serie C. La partita si gioca in trasferta e sarà una buona occasione per dimostrare di poter tenere il passo delle prime della classe.

Nessuna tregua in serie C dopo il turno infrasettimanale di mercoledì. Si torna in campo per la sesta di ritorno e la prima a farlo sarà la Galvi Lissone di Alessandro Galli (foto) che dovrà sfruttare tutta la carica della vittoria contro la capolista Cermenate per dare seguito al buon momento sul campo del Settimo Milanese. Palla a due alle 18.30. Stesso orario nel girone orientale per la Fortitudo Busnago che proprio mercoledì battendo Calolzio ha concluso il primo step del suo progetto rimonta raggiungendo all'ultimo posto i lecchesi e Gorle. I ragazzi di Ascenzo non sono più soli sul fondo e oggi alle 18.

