Basket serie B L’Etrusca a Spezia torna a sorridere

Dopo la pausa di Pasqua, l’Etrusca Basket San Miniato ha vinto la sua partita contro la Spezia nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, con il risultato di 69-62. La squadra ha ottenuto il successo in trasferta, tornando così alla vittoria dopo alcune gare senza successi. La partita si è giocata sul campo della Spezia e ha visto i giocatori di San Miniato prevalere nel punteggio finale.

Con il rientro dalle vacanze di Pasqua, l’ Etrusca Basket San Miniato torna alla vittoria nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, imponendosi sul parquet della Spezia con il punteggio di 69-62. L’inizio è stato favorevole ai padroni di casa, più pronti nei primi minuti e capaci di chiudere la prima frazione avanti 20-17. L’Etrusca, anche se partita con il freno tirato, ha trovato progressivamente ritmo e continuità nel corso del secondo quarto, riuscendo a ribaltare l’inerzia della gara e andando all’intervallo lungo avanti 32-29. Al rientro dagli spogliatoi il match è proseguito in equilibrio con continui capovolgimenti di fronte e le due squadre capaci di rispondersi colpo su colpo ma la Spezia non ha perso tempo e ha chiuso il terzo periodo avanti 50-47.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B. L’Etrusca a Spezia torna a sorridere BASKET SERIE B. L’Etrusca in casa ritrova il sorriso dopo un periodo noDopo settimane complicate, l’Etrusca San Miniato torna a sorridere con la nona giornata di ritorno della Serie B Interregionale, superando davanti al... Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-RSR Sebastiani Rieti 80-72: sprint amaranto nel finale, la Libertas torna a sorridere