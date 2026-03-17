BASKET SERIE B L’Etrusca in casa ritrova il sorriso dopo un periodo no

L’Etrusca San Miniato torna a vincere in casa nella nona giornata di ritorno della Serie B Interregionale, battendo il Don Bosco Crocetta Torino con il risultato di 76-73. La partita, iniziata con difficoltà per entrambe le squadre, si è protratta fino alla fine, con i padroni di casa che sono riusciti a prevalere grazie a una prestazione combattuta e intensa.

Dopo settimane complicate, l’Etrusca San Miniato torna a sorridere con la nona giornata di ritorno della Serie B Interregionale, superando davanti al pubblico amico il Don Bosco Crocetta Torino, con il punteggio di 76-73 in una partita che si è rivelata complicata fin dalle prime battute. Difatti i biancorossi hanno faticato inizialmente a trovare ritmo e continuità nel proprio gioco, contro una formazione piemontese molto aggressiva e organizzata. L’inizio ha visto la squadra avversaria approcciare meglio l’incontro, riuscendo a imporre il proprio ritmo soprattutto nella prima parte della gara e chiudendo il primo quarto avanti 24-21. Nel... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - BASKET SERIE B. L’Etrusca in casa ritrova il sorriso dopo un periodo no Articoli correlati Basket, torna al successo il GMV, in casa con Etrusca S.Miniato, in DR2Pisa, 1 febbraio 2026 – Primo successo dell’anno e del girone di ritorno per il GMV, nella seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2:... Basket Nella Divisione regionale 2. Ritrova il sorriso la Pontremolese. Battuto il BottegoneDopo quattro stop consecutivi torna finalmente per la Polisportiva Pontremolese il dolce sapore della vittoria (59-57) nella gara casalinga contro il... Aggiornamenti e notizie su BASKET SERIE B L'Etrusca in casa... BASKET SERIE B. Riemerge l’Etrusca contro Borgomanero. Ora c’è LegnaiaL’Etrusca Basket San Miniato è tornata alla vittoria, davanti al pubblico di casa superando il CRT Group College Basket Borgomanero con il punteggio di 101-94 durante la quindicesima giornata d’andata ... lanazione.it Basket serie B interregionale. L’Etrusca si allontana dalla zona playoutL’Etrusca San Miniato ritrova il successo davanti al pubblico di casa, superando la Junior Casale per 84-57 nella settima ... lanazione.it