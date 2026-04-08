Basket serie A2 | BiEmme Service Livorno-RSR Sebastiani Rieti 80-72 | sprint amaranto nel finale la Libertas torna a sorridere

Nel campionato di serie A2 di basket, la partita tra la squadra di casa e quella ospite si è conclusa con un risultato di 80-72. Dopo una partita combattuta e punto a punto, la squadra di casa ha ottenuto la vittoria grazie a un finale in cui ha accelerato il ritmo, superando la squadra avversaria. La gara si è svolta presso il Modigliani Forum, dove la squadra di casa ha ritrovato il sorriso dopo diverse sfide perse.