Basket serie A2 | BiEmme Service Livorno-RSR Sebastiani Rieti 80-72 | sprint amaranto nel finale la Libertas torna a sorridere
Nel campionato di serie A2 di basket, la partita tra la squadra di casa e quella ospite si è conclusa con un risultato di 80-72. Dopo una partita combattuta e punto a punto, la squadra di casa ha ottenuto la vittoria grazie a un finale in cui ha accelerato il ritmo, superando la squadra avversaria. La gara si è svolta presso il Modigliani Forum, dove la squadra di casa ha ritrovato il sorriso dopo diverse sfide perse.
Ancora punto a punto. Ancora una battaglia per cuori forti. Alla fine, però, questa volta la spunta la Libertas con uno sprint finale che annichilisce Rieti e fa tornare a sorridere il Modigliani Forum. Dopo quattro sconfitte di fila, le ultime due di un solo punto, Tiby e compagni rialzano la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-RSR Sebastiani Rieti in diretta. LiveLa Libertas non sta vivendo il periodo più brillante della sua buonissima stagione.
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