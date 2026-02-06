Milano conquista una vittoria da brividi contro l’ASVEL. L’Olimpia si salva all’ultimo secondo, grazie a un’azione che evita il tap-in di Ndiaye e porta il punteggio sul 77-76. Una partita molto combattuta, che tiene con il fiato sospeso i tifosi fino all’ultimo secondo. Ora la squadra di Poeta ha più chance di entrare nei playoff di Eurolega.

Vittoria fondamentale, seppur soffertissima, per l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega. L’Olimpia di Peppe Poeta resiste al ritorno dell’ASVEL Villeurbanne, o meglio viene letteralmente graziata dalla sirena che suona prima dell’ultimo tap in di Ndiaye: finisce 76-77 e a questo punto le prospettive si fanno interessanti per la questione play-in. Perdono, infatti, sia Zalgiris che Monaco, e quindi l’EA7, a 14-13, è a una sola vittoria dal raggiungere la zona postseason. Ottimo Marko Guduric con 18 punti, ma merito anche a Quinn Ellis con 13 e Zach LeDay con 12. Non basta uno spaventoso Braian Angola da 23 per l’ASVEL. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Milano, brivido e vittoria! L’Olimpia si salva contro l’ASVEL, rilancia la corsa play-in di Eurolega

Stasera si gioca una partita fondamentale per l’Olimpia Milano.

Questa sera l’Olimpia Milano affronta in trasferta l’ASVEL Villeurbanne, nella partita valida per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026.

