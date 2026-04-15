Basket Serie B femminile Robbiano regge a lungo ma si arrende al Geas Sesto

Nel campionato di Serie B femminile, la squadra di Robbiano ha affrontato il Geas Sesto in una partita durata quaranta minuti, mostrando una buona resistenza contro gli avversari. La squadra di casa ha mantenuto un atteggiamento attento e combattivo per tutta la durata dell’incontro, ma alla fine ha ceduto il passo alle forze del team ospite. La sfida si è conclusa con la vittoria del Geas Sesto.

Nel campionato di Serie B femminile Robbiano ha tenuto testa al forte Geas Sesto, disputando una gara attenta e tosta per quaranta minuti. L’incontro è stato molto equilibrato, alla fine ha vinto però la compagine sestese per 62-50. "Abbiamo disputato una buonissima partita, trovandoci avanti nel punteggio nei primi venti minuti, andando all’intervallo sul +3 – dice coach Stefano Canosa – avevamo fuori Valeria Barlassina, quindi abbiamo giocato senza il nostro playmaker titolare. Tra l’altro abbiamo avuto la sfortuna di perdere durante il match la seconda regista, Asia Galli, per cui abbiamo schierato un quintetto atipico, con la tiratrice Alice Germani (foto) a portare palla.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. Robbiano regge a lungo, ma si arrende al Geas Sesto Basket serie C femminile. La Bellaria si arrende ai tempi supplementariPartita intensa e combattuta al PalaMatteoli, dove la GS Bellaria Cappuccini cede al supplementare contro il Nuovo Basket Altopascio per 59-58 nella... Basket serie c. SimaBio Argenta lotta ma si arrende a Zola PredosaImpresa sfiorata per la SimaBio Argenta, che va vicino a portare a casa due punti sul difficilissimo campo di Francesco Francia, cedendo 68-61.