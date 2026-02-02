Basket serie c SimaBio Argenta lotta ma si arrende a Zola Predosa
La SimaBio Argenta sperava di ottenere una vittoria difficile sul campo di Zola Predosa, ma alla fine deve arrendersi con il punteggio di 68-61. La squadra ha lottato fino all’ultimo, senza riuscire a sfruttare la chance di portare a casa i due punti.
Impresa sfiorata per la SimaBio Argenta, che va vicino a portare a casa due punti sul difficilissimo campo di Francesco Francia, cedendo 68-61. Reduce da una prova incolore in casa con Medicina, Argenta si presenta all’avvio ancora senza Boggian, e con Farina nei 12 per onor di firma. L’avvio è buono per gli ospiti, che riescono a mettere da subito tanta pressione sulla palla; la fisicità e la verve ospite intacca le certezze di Francia, che non riesce a costruire efficacemente in attacco. Come sempre, da una buona difesa nasce un buon attacco: Federici segna con costanza da fuori, mentre Zhytaryuk fa la voce grossa in area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
