Tennistavolo Regina | 50 anni di sport e passione a Sanremo

L’Accademia Pongistica della A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo ha festeggiato i cinquanta anni di attività, iniziata nel 1976 e conclusa nel 2026. La cerimonia ha riunito sportivi e appassionati per celebrare un percorso che si è sviluppato nel corso di cinque decenni, con numerose iniziative sportive e sociali portate avanti nel territorio ligure.

L’Accademia Pongistica della A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo ha celebrato il raggiungimento dei 50 anni di attività tra il 1976 e il 2026, consolidando un percorso fatto di sport e impegno sociale nel territorio ligure. L’evento commemorativo si è svolto presso il ristorante Lido Fontana, gestito da Carlo La Bozzetta a Sanremo. La serata è stata caratterizzata da un clima di profonda memoria, iniziando con un minuto di silenzio per onorare i soci e gli atleti che non sono più presenti. Per oltre quattro ore, Raffaele Regina, figura centrale del sodalizio, ha guidato l’incontro alternando momenti di ricordo a interventi di augurio. L’atmosfera è stata arricchita dalle performance della cantante Alessandra Mari e da diversi numeri di danza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennistavolo Regina: 50 anni di sport e passione a Sanremo Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di impegno e passioneL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la... Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di sport, valori e solidarietàL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la...