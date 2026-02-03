Venerdì e sabato il Circolo filatelico numismatico di Forlì celebra i suoi 70 anni con l’83° convegno ‘Città di Forlì’. L’evento si tiene al padiglione A della Fiera, attirando appassionati da tutta Italia. La manifestazione, ormai tradizionale, vede il circolo riunire collezionisti e curiosi per due giorni di scambio, esposizioni e incontri.

Il Circolo filatelico numismatico forlivese festeggia i 70 anni dalla sua fondazione e organizza venerdì e sabato al padiglione A della Fiera, l’83° convegno ’ Città di Forlì ’, un appuntamento tradizionale nel panorama nazionale. Per celebrare l’anniversario, i visitatori potranno ammirare una mostra esclusiva di medaglie e cartoline che ripercorre le vicende del circolo, nato nel 1956. "Il sodalizio – spiega il presidente Ugo Berti – conta 88 soci ed è uno dei più numerosi in regione. Il nostro mercato è in calo anche perché i francobolli girano di meno rispetto ad un tempo e le monete sono in flessione, ma in 70 anni di vita abbiamo prodotto 550 cartoline e 40 medaglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Settant’anni di storia e passione. Il traguardo del Circolo Filatelico

L'evento - con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì e LA BCC Ravennate Forlivese e Imolese