La Despar 4 Torri continua a vincere in modo convincente. Questa volta, in trasferta, supera Finale Emilia con un largo 47-84, grazie a un secondo tempo deciso. È il terzo successo di fila per la squadra, che si conferma in forma nel campionato di divisione regionale 3.

Terzo successo consecutivo, secondo in trasferta: la Despar 4 Torri, con un ottimo secondo tempo, supera senza grossi problemi a domicilio il fanalino di coda Finale Emilia con l’ampio scarto per 47-84. La gara, tuttavia, non è subito semplice per i granata: nella prima frazione gli ospiti si adattano al ritmo del Royal Basket, senza riuscire a prendere in mano la gara. Si va così negli spogliatoi sul 25-28. La Despar rientra in campo con il piglio giusto, e conquista il comando dei giochi, facendo valere la propria maggiore qualità: con i punti di Gentile, Dozio, Tieghi e Pevere la 4 Torri piazza il break, e torna a Ferrara con il successo per 47-84. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, divisione regionale 3. Terzo exploit consecutivo per la Despar 4 Torri

