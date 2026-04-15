La squadra di basket femminile di Venezia ha concluso anzitempo la sua partecipazione alle Final Six di Eurolega, perdendo nei quarti di finale contro lo Spar Girona con il punteggio di 70-64. La partita si è svolta nelle ultime ore, segnando la fine del percorso europeo per la formazione veneziana. La gara si è disputata senza ulteriori sviluppi, determinando la eliminazione della squadra.

Si ferma subito il cammino della Reyer Venezia nelle Final Six di Eurolega. La squadra di Andrea Mazzon è stata sconfitta nei quarti di finale dallo Spar Girona per 70-64. Dopo un primo quarto in parità, è stato un match sempre ad inseguire per Venezia, che ha poi cercato una clamorosa rimonta nel finale. Non sono bastati i 19 punti di Ivana Dojkic e i 13 di Lorela Cubaj, mentre Girona è stato trascinato da una clamorosa doppia doppia di Mariam Coulibaly, che ha chiuso con 19 punti e 15 rimbalzi. Il primo canestro della partita è una tripla di Santucci, che certifica un buon avvio da parte della Reyer. Avanti 8-5, però, Venezia subisce un parziale di 0-11, con Girona che prova a scappare via.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Venezia saluta le Final Six di Eurolega. Reyer sconfitta ai quarti da Girona

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