basket femminile reyer venezia e schio si affrontano nella sfida decisiva per le final 6 di eurolega

Martedì 3 marzo alle ore 19.30, all'interno del palazzetto del Taliercio, l'Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio si sfidano in una partita decisiva per le Final 6 di Eurolega di basket femminile. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che si contendono un passaggio fondamentale nella competizione europea. La gara si svolge in un clima di alta tensione e attesa.

È un match da dentro o fuori quello che metterà di fronte l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio martedì 3 marzo, con palla a due fissata al Taliercio alle ore 19.30. La serie, in totale parità (1-1) propone ora la decisiva gara-3 al termine della quale conosceremo quale squadra italiana proseguirà il suo viaggio nelle Final Six dell’Eurolega femminile 2025-2026. Dopo la vittoria di Schio in trasferta in gara-1, la Reyer è riuscita con la forza a pareggiare i conti nel secondo confronto che poteva già risultare decisivo. Entrambe le compagine sono riuscite a vincere in trasferta, dimostrando l’inesistenza del fattore campo e l’incredibile equilibrio di questa serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Eurolega, domani al Taliercio Reyer-Schio per la storiaGara-3 dei play in per l'accesso alle final six: chi vince vola a Saragozza. Palla a due alle 19.30. Mazzon: «Sappiamo cosa serve, loro lo sanno altrettanto bene». Navette da piazzale Roma, si punta a ... veneziatoday.it

Basket, Venezia fa l’impresa a Schio e pareggia la serie. Il derby di Eurolega va a gara-3Ci sarà una gara-3 nel derby italiano dell'Eurolega femminile. La Reyer Venezia firma l'impresa in casa del Famila Schio, vincendo per 79-72 e pareggia la ... oasport.it

Umana Reyer Venezia vs Schio Martedì 3 marzo, ore 19:30 al Taliercio Per facilitare l'afflusso dei tifosi dal centro storico, la società ha confermato il servizio navetta gratuito in collaborazione con Brusutti Trasporti, con partenze da Piazzale Roma fissate per le - facebook.com facebook

Pallacanestro Eurolega femminile: la Reyer Venezia batte la Famila Schio e si guadagna la bella. Le lagunari hanno espugnato il campo delle rivali con il punteggio di 72-79 e giocheranno gara 3 in casa tra una settimana. x.com