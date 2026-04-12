Basket la Dole Rimini cala il tris e vede i playoff da vicino | positivo l' esordio di Zahir Porter

La Dole Rimini ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, avvicinandosi ai playoff nel campionato di basket. Nell'ultima partita, il nuovo acquisto Zahir Porter ha debuttato con successo, contribuendo alla vittoria contro la Wegreenit Urania Milano, squadra guidata dall’ex giocatore Ursulo D’Almeida. La sfida si è conclusa con una vittoria in crescendo per i biancorossi, che hanno mostrato progressi nel gioco e nei risultati.

La Dole Basket Rimini festeggia l’esordio in biancorosso del neoarrivo Zahir Porter con una vittoria in crescendo contro la Wegreenit Urania Milano dell’ex Ursulo D’Almeida. Match complesso quello vinto dai romagnoli che, dopo un primo tempo sofferto, prendono gradualmente le misure alla.🔗 Leggi su Riminitoday.it Basket, la Dole Rimini al Flaminio con Zahir Porter in più nel motore: match chiave in ottica playoffStagione regolare agli sgoccioli per la Dole Rimini in cerca della terza vittoria consecutiva per migliorare la propria posizione di classifica in... Basket, sorpresa nell'uovo di Pasqua della Dole Rimini: colpo sul mercato con l'arrivo di Zahir PorterTalento ed energia per la Dole Rimini in vista del rush finale: dopo la vittoria sulla Gemini Mestre, Rbr ha annunciato di aver raggiunto un accordo...