Barilla è la prima azienda food al mondo per reputazione | Abbracci e Nascondini da Novara alle tavole degli italiani

Barilla si conferma per il terzo anno consecutivo come azienda alimentare con la migliore reputazione a livello mondiale, secondo il Global RepTrak 100, uno studio condotto annualmente da RepTrak dal 1999. L'indagine analizza le aziende più apprezzate a livello globale, e tra queste ci sono anche i prodotti come Abbracci e Nascondini, che vengono consumati dagli italiani e sono prodotti a Novara.

Barilla si è conferma per il terzo anno consecutivo la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak 100 condotto da RepTrak che dal 1999 analizza ogni anno le aziende con la migliore reputazione a livello globale.Nel ranking 2026 il Gruppo ha raggiunto il 9°.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Barilla prima azienda food al mondo per reputazione: entra nella top 10 globaleBarilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak® 100 condotto... Leggi anche: Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione, al 9° posto classifica generale Una raccolta di contenuti Viaggio nello stabilimento Barilla, la «Pasta City» dove nasce la prima azienda food al mondo per reputazione e il cibo del futuro: «Qui intelligenza artificiale accanto a ...Lo stabilimento di Parma ha una capacità produttiva giornaliera di circa 1.000 tonnellate di pasta. Pochi mesi fa è stato inaugurato «Bite», un nuovo hub dedicato alla ricerca e allo sviluppo ... corrieredibologna.corriere.it Barilla è la prima azienda food al mondo per reputazione, entra in top ten globale(ANSA) - ROMA, 08 APR - Barilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione ... notizie.tiscali.it