Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione al 9° posto classifica generale
Barilla si conferma al primo posto tra le aziende alimentari a livello mondiale per reputazione, secondo il rapporto Global Reptrak 100. La società si posiziona al nono posto nella classifica generale, che include tutte le imprese analizzate. Questa è la terza volta consecutiva in cui l’azienda occupa questa posizione, confermando la sua posizione di rilievo nel settore. Il rapporto viene pubblicato annualmente da Reptrak, che valuta la reputazione aziendale a livello globale dal 1999.
Parma, 8 apr. (AdnkronosLabitalia) - Barilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global Reptrak 100 condotto da Reptrak, che dal 1999 analizza ogni anno le aziende con la migliore reputazione a livello globale. Nel ranking 2026, il Gruppo raggiunge il 9° posto complessivo, guadagnando 16 posizioni rispetto al 2025 (quando era al 25° posto) ed entrando così nella top 10 globale, a conferma del percorso di crescita reputazionale costruito negli anni. Il risultato riflette la capacità di Barilla di coniugare qualità dei prodotti, visione industriale e responsabilità sociale, elementi sempre più centrali nella valutazione della reputazione aziendale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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