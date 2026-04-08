Barilla prima azienda food al mondo per reputazione | entra nella top 10 globale

Per il terzo anno consecutivo, Barilla si posiziona come l’azienda del settore alimentare con la migliore reputazione nel ranking mondiale Global RepTrak® 100, realizzato da RepTrak. Questo studio, attivo dal 1999, valuta ogni anno le aziende con le migliori percezioni a livello globale, e Barilla si conferma in cima alla classifica. La società si distingue così tra le imprese più apprezzate nel settore alimentare a livello internazionale.

Barilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak® 100 condotto da RepTrak, che dal 1999 analizza ogni anno le aziende con la migliore reputazione a livello globale.Nel ranking 2026, il Gruppo raggiunge il 9°. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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