Tommaso, un bambino di otto anni, è il primo nella lista dei trapianti di cuore in Italia, mentre si cercano donatori in tutta Europa. La mamma, Patrizia, spera che il suo bambino possa ricevere un nuovo cuore il prima possibile, dopo aver appreso la notizia ufficiale del Ministero della Salute. Intanto, si moltiplicano gli appelli per trovare un donatore compatibile, anche fuori dai confini nazionali.

«Tommaso è il primo nella lista dei trapianti». A riaccendere, per quanto possibile, le speranze di mamma Patrizia è la dichiarazione arrivata dal ministero alla Salute di Orazio Schillaci. «La rete nazionale trapianti è impegnata nella ricerca di un potenziale donatore. Qualsiasi segnalazione compatibile, anche proveniente dall’estero, sarà immediatamente valutata e proposta al centro trapianti. Tutti i centri di donazione nazionale sono sensibilizzati e sorveglieranno eventuali donatori potenziali» spiega il ministero che intanto ha provveduto a inviare gli ispettori all’ospedale Monaldi di Napoli e a Bolzano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il bimbo è il primo della lista trapianti". Si cerca un cuore in Italia e in Europa

Il bambino di Napoli, che ha ricevuto un cuore danneggiato, si trova ora in prima posizione nella lista di attesa per un trapianto, a causa del fallimento del primo intervento.

Il Ministero ha annunciato che cerca un donatore di cuore, dopo che il bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito danni al cuore trapiantato.

