Il bimbo con il cuore danneggiato è al primo posto della lista dei trapianti Il ministero | Cerchiamo donatori anche all’estero

Il bambino con un cuore gravemente danneggiato, ricoverato al Monaldi di Napoli, occupa il primo posto nella lista dei trapianti, e il ministero ha annunciato che cerca donatori anche oltre i confini nazionali per salvarlo.

Il bimbo a cui è stato impiantato un cuore danneggiato – attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli – è «al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani». Lo ha detto la mamma durante la trasmissione La vita in diretta, su Rai Uno. «Lo hanno messo al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani. Spero che si faccia ancora di più, che arrivi in modo immediato un cuore compatibile. Ad oggi i medici dicono che ci sono le condizioni affinché il trapianto possa essere effettuato». A confermare la versione della donna è lo stesso ministero della Salute, che in una nota aggiunge: «La Rete nazionale trapianti è impegnata nella ricerca di un potenziale donatore per il bambino in attesa a Napoli che risulta il primo nella lista d’attesa per il suo gruppo sanguigno.🔗 Leggi su Open.online

Il Ministero ha annunciato che cerca un donatore di cuore, dopo che il bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito danni al cuore trapiantato.

Il Ministero della Salute annuncia che il cuore del bambino di due anni e quattro mesi, recentemente sottoposto a trapianto, ha subito un danno, spingendo i medici a cercare un donatore in Italia e all’estero.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Trapiantato cuore danneggiato a un bimbo di 2 anni. Il legale della famiglia: Corsa contro il tempo per salvarlo; Eseguito il primo intervento di neurochirurgia pediatrica con paziente sveglio; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato.

Il bimbo di Napoli è il primo nella lista dei trapianti, lo dice la madre. Schillaci invia gli ispettoriIl legale di famiglie: 'Inabile ad un altro intervento'. Sequestrato il box usato per conservare l'organo (ANSA) ... ansa.it

Trapianto col cuore danneggiato, parla il cardiochirurgo: I medici non avevano altra scelta, il bimbo sarebbe mortoMauro Rinaldi, direttore della Cardiochirurgia all'Università di Torino-Ospedale Le Molinette, sulla vicenda del cuore danneggiato trapiantato a un bambino ... fanpage.it

Buongiorno, mi presento mi chiamo Simona, io e il mio compagno con un bimbo di 7 anni, siamo entrambi referenziati, cerchiamo un trilocale preferibilmente a piano terra valutiamo sia affitto che acquisto, zona Gussago e limitrofi. Scrivetemi pure in privato pe - facebook.com facebook