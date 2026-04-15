A partire dal 16 maggio, a Bari entreranno in vigore nuove regole per i monopattini elettrici, che comporteranno controlli più severi e restrizioni più rigide per chi li utilizza. La città ha deciso di modificare le normative in vigore per regolamentare meglio l’uso di questi mezzi di trasporto, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la gestione del traffico urbano. Le modifiche riguardano sia aspetti di comportamento che di sanzioni.

Dal prossimo 16 maggio, la mobilità urbana a Bari subirà una trasformazione radicale con l’introduzione di nuove norme stringenti per i conducenti di monopattini elettrici. La decisione, discussa in commissione Qualità dei servizi, prevede che ogni mezzo sia dotato di assicurazione, targa identificativa e casco, oltre all’obbligo di dotazioni di sicurezza come luci anteriori e posteriori e indicatori di direzione. Il provvedimento, che mira a regolare un fenomeno in costante crescita, stabilisce inoltre un limite di velocità massimo di 20 km orari, vieta tassativamente la circolazione sui marciapiedi e proibisce l’utilizzo dei dispositivi ai minori che non abbiano compiuto 14 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, rivoluzione monopattini: scattano i nuovi controlli e i vincoli

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