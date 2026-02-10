Lancia moglie dal balcone arrestato

A Palermo, un uomo di 29 anni è stato arrestato dopo aver lanciato la moglie dal balcone. La donna è stata soccorsa e ora si trova in ospedale. L’uomo era stato già denunciato in passato per maltrattamenti, ma questa volta le accuse sono più gravi: tentato femminicidio. La polizia ha trovato l’uomo ancora sul posto e l’ha portato in carcere. La scena ha scioccato i vicini, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine.

9.03 Maltrattamenti in famiglia e tentato femminicidio ai danni della moglie: con queste accuse un 29enne è stato arrestato a Palermo. Il giovane ha sottoposto la donna a ripetute minacce, soprusi e percosse, fino a quando l'ha spinta giù da un balcone, provocandole gravi ferite a causa dell'impatto violento da una altezza di tre metri. L'uomo si era trasferito nel capoluogo siciliano, accolto da alcuni parenti, ed è ora nel carcere Pagliarelli. Sia l'uomo sia la donna sono di origini marocchine.

