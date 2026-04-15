Bari incontra l' Armenia - storia musica e memoria

Lunedì 20 aprile 2026 si terrà un evento presso l'Aula Leogrande del Centro Polifunzionale Studenti, organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Pace

Nell'ambito del ciclo di "Lezioni di Pace", il Centro Interdipartimentaledi Ricerche sulla Pace "Giuseppe Nardulli" ha organizzato per lunedì 20aprile 2026 alle ore 16:00 presso l'Aula Leogrande del CentroPolifunzionale Studenti ("Ex-Palazzo delle Poste") un incontro sul tema:"Bari incontra.🔗 Leggi su Baritoday.it

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