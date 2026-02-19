Crosetto incontra ex carabiniere 102enne | un tuffo nella storia italiana tra guerra ricerca e memoria personale

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato un ex carabiniere di 102 anni ad Acilia, vicino Roma, causa una visita privata. L’anziano veterano ha condiviso ricordi della sua lunga carriera, tra episodi di guerra e operazioni di ricerca. Crosetto ha ascoltato le sue storie di vita, toccando con mano le esperienze di un passato ormai lontano. L’incontro si è trasformato in un momento di memoria storica, arricchendo la giornata con dettagli di un’Italia che ha attraversato molte sfide. La conversazione si è conclusa con un sorriso e un saluto affettuoso.

Un caffè e una storia d'Italia: il Ministro Crosetto incontra un ex carabiniere di 102 anni. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha dedicato una mattinata inusuale a una visita privata ad Acilia, vicino Roma, per incontrare un ex carabiniere di 102 anni. L'incontro, avvenuto il 18 febbraio 2026, è stato sollecitato da una lettera del centenario che esprimeva il desiderio di confrontarsi con il Ministro, offrendo un momento di riflessione sulla storia italiana e sul valore del sacrificio personale. Crosetto ha raccontato l'esperienza ai giornalisti a Montecitorio, sottolineando il valore della testimonianza diretta.