Bambino di 11 anni travolto da un'auto nel Torinese soccorso e ricoverato in gravissime condizioni

Un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto ad Avigliana, nel Torinese. L’incidente è successo questa sera intorno alle 20. Il bambino è stato soccorso subito e portato in ospedale, ma le sue condizioni sono molto gravi. La polizia sta ancora indagando per capire cosa sia successo.

Un bambino di 11 anni è stato investito da un'automobile ad Avigliana, nel Torinese. Il fatto è accaduto intorno alle 20 di oggi, lunedì 9 febbraio. Immediati i soccorsi, il minore è stato trasferito con l'elicottero e ricoverato in gravissime condizioni.

