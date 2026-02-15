Bari sconfitto al San Nicola le proteste dei tifosi all' esterno dello stadio

Il Bari ha perso contro il Südtirol e i tifosi si sono radunati sotto lo stadio San Nicola per protestare. La sconfitta ha scatenato rabbia tra i supporter, che hanno iniziato a gridare e a lanciare oggetti contro le recinzioni. Alcuni si sono seduti a terra, altri hanno cercato di entrare in campo, creando momenti di tensione. La polizia ha dovuto intervenire per calmare la folla.

Al termine della partita persa in casa dai biancorossi, contro il Südtirol, un gruppo di supporter locali si è radunato davanti all'ingresso della tribuna stampa e autorità Momenti di tensione allo stadio San Nicola. Al termine della partita fra Bari e Südtirol, terminata con l'ennesima sconfitta in campionato per i biancorossi, il malcontento dei tifosi è esploso all'esterno del campo sportivo. Un gruppo di supporter biancorossi avrebbe messo in atto una protesta nei pressi dello store del club e dell'ingresso 1 dello stadio, quello che conduce alla tribuna Stampa e Autorità.