Vlahovic Barcellona interviene Laporta | Il suo contratto sta terminando ma non c’è niente è una pista fredda Su Lewandowski…

Il presidente del club ha dichiarato che il contratto di Vlahovic sta per scadere, ma attualmente non ci sono trattative in corso e la possibilità di un trasferimento è considerata molto improbabile. Ha anche menzionato Lewandowski, senza fornire dettagli sui piani futuri riguardo a entrambi gli attaccanti. La situazione rimane quindi ancora molto aperta e priva di sviluppi concreti.

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