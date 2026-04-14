Durante il match di andata contro l’Atlético, al minuto 54, il pallone viene messo correttamente in gioco dopo una rimessa dal fondo, ma un giocatore dell’Atlético tocca la palla di mano per sistemarla e far ripartire l’azione, nonostante il tocco precedente del portiere. La Uefa ha respinto il ricorso presentato dal Barcellona, definendolo inammissibile.

Minuto 54 del match d’andata contro l’ Atlético: rimessa dal fondo, pallone che sembra essere messo correttamente in gioco e Pubill dell’Atlético lo tocca di mano per aggiustarselo e far ripartire l’azione, nonostante il tocco precedente del portiere. Nessun rigore. Il Barcellona ha provato a presentare un ricorso alla Uefa, ma l’organismo ha respinto tutto. La Uefa respinge il ricorso del Barcellona. Il comunicato Dopo la partita d’andata dei quarti di finale di Champions League disputata mercoledì 8 aprile 2026 tra Barcellona e Atlético Madrid, il Barcellona ha presentato una protesta relativa a una decisione arbitrale. Il 13 aprile 2026, il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa ha dichiarato la protesta inammissibile.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Uefa respinge il ricorso del Barcellona: “Protesta inammissibile”

Il ’caso’ del 25 Aprile: "Ricorso inammissibile"Il ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha giudicato inammissibile il ricorso presentato da Anpi...

Il Barcellona fa ricorso all’UEFA dopo il mani di Pubill dell’Atletico: chiesti gli audio arbitro-VARIl Barcellona fa ricorso ufficiale alla UEFA dopo il clamoroso rigore negato per il fallo di mano di Pubill contro l'Atletico Madrid in Champions...