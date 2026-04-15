barca spaccio

Nella serata di lunedì 13 aprile, gli agenti della Squadra mobile hanno sorpreso due uomini all’interno di una base logistica situata nel quartiere Barca, dove era in corso un’attività di spaccio di droga. Durante l’intervento, sono stati sequestrati un ingente quantitativo di cocaina e una somma di denaro contante. Entrambi sono stati arrestati sul posto e portati in questura per gli ulteriori accertamenti.

Nella serata di lunedì 13 aprile, agenti della Squadra mobile hanno messo al palo una base logistica del traffico di stupefacenti nel cuore del quartiere Barca, portando all’arresto di due uomini e al sequestro di un ingente quantitativo di contanti e cocaina.Il blitz in via DecumanaL’operazione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Seadoo spark da 105 cavalli ! Notizie correlate Bologna, spaccio nella zona Barca: arrestati due conviventi in via Decumana, sequestrate 31 dosi di cocainaDue giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Bologna nella serata del 13 aprile 2026. Macerata, smantellata centrale di spaccio: 50 grammi di droga sequestrati e due arresti per detenzione e spaccio.Macerata, 14 febbraio 2026 – Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 46 anni, residente in città, e di un cittadino... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Blitz antidroga a Terme Vigliatore, bloccato mentre cede una dose di hashish: arrestato 31enne; Champions, oggi i quarti Barcellona-Atletico e Psg-Liverpool – La diretta; Barcellona PG, arrestato 45enne: deve scontare 9 anni per tentato omicidio; Spaccio di hashish, arrestato 31enne a Terme Vigliatore. Bologna, spaccio nella zona Barca: arrestati due conviventi in via Decumana, sequestrate 31 dosi di cocainaDue giovani arrestati a Bologna per spaccio di cocaina: sequestrati droga e denaro durante controlli della Polizia nella zona Barca. virgilio.it Oltre 2.000 euro e 50 grammi di cocaina: doppio arresto per spaccio alla BarcaBlitz della squadra mobile durante un servizio con focus sulle piazze: nei guai un italiano di 43 anni e un marocchino di 22, che viveva a casa del primo. Disposto il divieto di dimora a Bologna ... msn.com «Stop and go» per i posti barca sul Garda: annullato il bando pubblicato a fine marzo per modificare alcune clausole. Le nuove domande potranno essere presentate dal 27 aprile al 19 giugno Oltre 1.800 posti disponibili tra i porti della sponda bresciana e - facebook.com facebook