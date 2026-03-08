Bar abusivo con lotteria illegale occupazione irregolare di suolo e pubblicità non autorizzata

Durante un controllo a Venezia, la polizia locale ha scoperto un bar abusivo che ospitava una lotteria illegale, occupava in modo irregolare il suolo pubblico e utilizzava pubblicità non autorizzata. L’ispezione ha evidenziato la presenza di diverse infrazioni, con il locale che operava senza licenza e con pratiche che violano le norme vigenti. La situazione è stata immediatamente segnalata alle autorità competenti.

Rischia fino a 12 mila euro di multa e conseguenze penali, un chiosco scoperto dal nucleo delle attività produttive della polizia locale in piazzale Roma, un po' appartato, senza alcun permesso Un controllo del nucleo attività produttive della polizia locale di Venezia ha fatto emergere un quadro grave riguardo alle condizioni di un locale. Un chiosco isolato, situato nei pressi di piazzale Roma, con svariate irregolarità, dalla sicurezza alle autorizzazioni. Somministrazione abusiva di alimenti e bevande, lotteria illegale collegata alle estrazioni del Lotto. Durante il controllo è stata accertata la vendita di bevande alcoliche in calici di vetro su area pubblica, pratica vietata in assenza della licenza di somministrazione, e in contrasto con la normativa che disciplina la vendita di alcolici.